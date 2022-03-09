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Ердоган про зустріч Кулеби і Лаврова: сподіваємося стане приводом для триваючого врегулювання

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Анкара, Середа 09 березня 2022 12:26
Ердоган про зустріч Кулеби і Лаврова: сподіваємося стане приводом для триваючого врегулювання Фото: Дмитро Кулеба і Сергій Лавров (колаж РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Туреччини Реддеп Таїп Ердоган висловив сподівання, що зустріч міністрів закордонних справ України та росії Дмитро Кулеби та Сергія Лаврова стане приводом для постійного врегулювання війни Росії проти України. Переговори лідерів дипломатичних відомств відбудеться 10 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

"Позиція Туреччини як ключової країни, здатної розмовляти з обома сторонами (Україною і росією, - ред.), дуже цінується в усьому світі. Ми продовжимо наше дипломатичне спілкування з 11 по 13 березня на форумі в Анталії. Ми бажаємо, щоб зустріч, на якій завтра вперше зустрінуться міністри закордонних справ України і росії, призведе до триваючого врегулювання", - заявив президент Туреччини.

Нагадаємо, 10 березня в Антальї відбудеться зустріч Кулеби і Лаврова.

Раніше Кулеба заявив, що на столі вже лежить рішення про припинення бойових дій і виведення російських збройних сил з України.

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