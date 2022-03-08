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Кулеба розповів, що буде на столі переговорів із Лавровим

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Вівторок 08 березня 2022 23:07
Кулеба розповів, що буде на столі переговорів із Лавровим Фото: міністр ностранних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на столі вже лежить рішення про припинення бойових дій і виведення збройних сил з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Кулеби в ефірі ТБ.

"Післязавтра. На столі припинення бойових дій і виведення російських збройних сил з України. Говорити потрібно, оскільки війна триває, її потрібно зупинити. Але говорити - не означає здаватися", - сказав глава МЗС.

Він додав, що потрібно послухати, що скаже глава МЗС Росії Сергій Лавров.

"Послухаємо, що скаже пан Лавров. Дамо йому гідну відповідь", - підкреслив Дмитро Кулеба.

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Дмитро Кулеба Війна Росії проти України
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