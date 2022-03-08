Кулеба розповів, що буде на столі переговорів із Лавровим
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на столі вже лежить рішення про припинення бойових дій і виведення збройних сил з України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Кулеби в ефірі ТБ.
"Післязавтра. На столі припинення бойових дій і виведення російських збройних сил з України. Говорити потрібно, оскільки війна триває, її потрібно зупинити. Але говорити - не означає здаватися", - сказав глава МЗС.
Він додав, що потрібно послухати, що скаже глава МЗС Росії Сергій Лавров.
"Послухаємо, що скаже пан Лавров. Дамо йому гідну відповідь", - підкреслив Дмитро Кулеба.
Війна Росії проти України триває 12 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Перемога буде за нами! Слава Україні!