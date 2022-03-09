Встреча Кулебы и Лаврова. Украина назвала три ключевых требования

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба завтра встретится в Анталии с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он назвал три ключевых требования, которые будет ставить Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы во время видеообращение.