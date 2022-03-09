Встреча Кулебы и Лаврова. Украина назвала три ключевых требования
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба завтра встретится в Анталии с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он назвал три ключевых требования, которые будет ставить Украина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы во время видеообращение.
Требования Украины
Как рассказал глава МИД, украинская сторона будет требовать:
- прекращение огня;
- освобождение оккупированных территорий;
- решение гуманитарных вопросов.
Кулеба отметил, что особых ожиданий от переговоров не ожидает, но украинская сторона будет "выжимать по максимуму".
"Ожидания у меня от переговоров сдержанные. Я не возлагаю на них каких-то завышенных ожиданий, но безусловно будем выжимать по максимуму. Наш интерес это прекратить огонь, освободить наши территории и третий пункт - это безусловное решение всех гуманитарных катастроф, созданных российской армией", - рассказал министр.
Напомним, ранее стало известно, что 10 марта в Анталье состоится встреча Кулебы и Лаврова.
До этого Кулеба заявлял, что на столе уже лежит решение о прекращении боевых действий и выводе российских вооруженных сил из Украины.
При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрий Кулебы и Сергея Лаврова станет поводом для постоянного урегулирования войны РФ против Украины.
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