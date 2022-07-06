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Зустріч G20 не повинна стати платформою для Росії, - глава МЗС Німеччини

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Середа 06 липня 2022 16:34
Зустріч G20 не повинна стати платформою для Росії, - глава МЗС Німеччини Фото: Анналена Бербок, голова МЗС Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Зустріч голів МЗС країн "Великої двадцятки" (G20) не повинна перетворитися на платформу для Росії.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявила міністр закордонних справ України Анналена Бербок.

"В інтересах усіх нас забезпечити повагу і дотримання міжнародного права. Це спільний знаменник. І це також причина, по якій ми не будемо просто стояти осторонь і дозволяти Росії використовувати цю зустріч (G20 - ред.) в якості платформи", - підкреслила Бербок.

Варто зауважити, що зустріч міністрів закордонних справ країн G20 відбудеться вже цієї п'ятниці, 8 липня, перед самітом лідерів "Великої двадцятки", який пройде в листопаді в Індонезії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що глава Кремля Володимир Путін "попередньо" погодився взяти участь у саміті G20. Туди запрошений і президент України Володимир Зеленський.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон попросив партнерів по "Великій двадцятці" не бойкотувати саміт G20, якщо туди все ж приїде Путін.

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