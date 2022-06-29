Джонсон закликав не бойкотувати саміт G20 через Путіна і назвав причину
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що буде "дуже вражений", якщо президент РФ Володимир Путін візьме участь у саміті G20 в Індонезії, назвавши його "ізгоєм". При цьому він попросив партнерів по "Великій двадцятці" не бойкотувати саміт, якщо Путін туди все ж таки приїде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Я думаю, що він навряд чи поїде з різних причин", - сказав Джонсон журналістам у вівторок під час польоту на саміт НАТО в Мадриді.
Він також попередив, що будь-який бойкот із боку західних країн у разі приїзду Путіна просто залишить слово Росії та Китаю.
"Якщо ви залишаєте щось на кшталт G-20, ви ризикуєте просто передати можливість пропаганди іншим", - сказав він.
Як повідомлялось, резидент Росії Володимир Путін прийняв запрошення Індонезії взяти участь у саміті G20, який пройде на острові Балі 15-16 листопада. Запрошення до участі в цьому саміті раніше прийняв і президент України Володимир Зеленський.
Нагадаємо, Україна братиме участь у саміті "Великої двадцятки" у листопаді і сподівається на усунення Росії через розв'язання війни та ядерного шантажу миру. Буквально сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що участь України у саміті G20 залежить від двох головних чинників.
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