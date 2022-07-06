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Путін погодився взяти участь у саміті G20, куди запросили Зеленського

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Москва, Середа 06 липня 2022 15:57
Путін погодився взяти участь у саміті G20, куди запросили Зеленського Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Глава Кремля Володимир Путін "попередньо" погодився взяти участь в саміті G20. Туди запрошений і президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт російського МЗС.

"Щодо листопадового саміту G20, то офіційне запрошення від президента Індонезії Джоко Відодо на ім'я російського президента було отримано. У попередньому порядку інформували Джакарту про намір Володимира Путіна взяти в ньому участь", - йдеться у повідомленні.

При цьому уточнюється, що формат участі ще буде уточнений, адже він "залежить від подій у світі та санітарно-епідеміологічної ситуації в Південно-Східній Азії".

Передісторія

Нагадаємо, про те, що Путіна запросили на саміт G20 стало відомо ще наприкінці квітня. Однак після цього в Кремлі робили різні суперечливі заяви.

Спочатку помічник президента РФ Юрій Ушаков заявляв, що глава Кремля також намір взяти участь у саміті G20.

Після чого прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі ще не вирішили, чи буде російський диктатор присутній на саміті, заявивши, що вирішиться це питання "у потрібний час".

Разом з тим на індонезійський саміт був запрошений і президент України Володимир Зеленський, однак він заявив, що його участь залежить від того, чи буде до листопада завершена війна та чи буде на G20 представлена Росія.

В той час Австралія вже пообіцяла Путіну недружній прийом на саміті.

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