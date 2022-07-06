Встреча G20 не должна стать платформой для России, - глава МИД Германии
Встреча глав МИД стран "Большой двадцатки" (G20) не должна превратиться в платформу для России.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявила министр иностранных дел Украины Анналена Бербок.
"В интересах всех нас обеспечить уважение и соблюдение международного права. Это общий знаменатель. И это также причина, по которой мы не будем просто стоять в стороне и позволять России использовать эту встречу (G20 - ред.) в качестве платформы", - подчеркнула Бербок.
Стоит заметить, что встреча министров иностранных дел стран G20 состоится уже в эту пятницу, 8 июля, перед саммитом лидеров "Большой двадцатки", который пройдет в ноябре в Индонезии.
Напомним, ранее стало известно, что глава Кремля Владимир Путин "предварительно" согласился принять участие в саммите G20. Туда приглашен и президент Украины Владимир Зеленский.
Также мы писали, что премьер-министр Британии Борис Джонсон попросил партнеров по "Большой двадцатке" не бойкотировать саммит G20, если туда все же приедет Путин.
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