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Встреча G20 не должна стать платформой для России, - глава МИД Германии

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Среда 06 июля 2022 16:34
Встреча G20 не должна стать платформой для России, - глава МИД Германии Фото: Анналена Бербок, глава МИД Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Встреча глав МИД стран "Большой двадцатки" (G20) не должна превратиться в платформу для России.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявила министр иностранных дел Украины Анналена Бербок.

"В интересах всех нас обеспечить уважение и соблюдение международного права. Это общий знаменатель. И это также причина, по которой мы не будем просто стоять в стороне и позволять России использовать эту встречу (G20 - ред.) в качестве платформы", - подчеркнула Бербок.

Стоит заметить, что встреча министров иностранных дел стран G20 состоится уже в эту пятницу, 8 июля, перед саммитом лидеров "Большой двадцатки", который пройдет в ноябре в Индонезии.

Напомним, ранее стало известно, что глава Кремля Владимир Путин "предварительно" согласился принять участие в саммите G20. Туда приглашен и президент Украины Владимир Зеленский.

Также мы писали, что премьер-министр Британии Борис Джонсон попросил партнеров по "Большой двадцатке" не бойкотировать саммит G20, если туда все же приедет Путин.

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