ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Офіційно. Названо дату та місце зустрічі Путіна і Байдена

Новость на русском →
Москва, Вівторок 25 травня 2021 17:03
Офіційно. Названо дату та місце зустрічі Путіна і Байдена Фото: президент США Джо Байден і президент РФ Володимир Путін (Official White House Photo by David Lienemann)
Автор: Дмитро Левицький

Президенти США та Росії - Джо Байден та Володимир Путін - зустрінуться в Женеві. Зустріч лідерів двох держав призначена на 16 червня 2021 року.

Про це заявили в Кремлі та на сайті Білого дому.

"Президент Байден зустрінеться з президентом Путіним у Женеві 16 червня 2021 року. Лідери обговорять весь спектр нагальних питань, оскільки ми прагнемо відновити передбачуваність та стабільність відносин США та Росії", - заявили в Білому домі.

Як повідомили в адміністрації Путіна, лідери Росії і США планують обговорити стан та перспективи подальшого розвитку російсько-американських відносин і проблематику стратегічної стабільності.

Також Путін і Байден обговорять актуальні питання міжнародного порядку денного, включаючи взаємодію в боротьбі з пандемією коронавірусу і врегулювання регіональних конфліктів.

Нагадаємо, проведення цієї зустрічі було ініціативою Байдена. Американський президент запропонував Путіну зустрітися під час останньої телефонної розмови, яка відбулася на тлі загострення конфлікту на Донбасі.

Як писало РБК-Україна, у Кремлі заявляли, що під час зустрічі Путін та Байден можуть обговорити контроль над озброєнням.

Додамо, на нещодавній прес-конференції український президент Володимир Зеленський розповів про ризики від зустрічі Байдена і Путіна для України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Путін Джозеф Байден встреча
NEWS
Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня
Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня
DAILY
"Антонов" розправляє плечі. Що будує і чим живе авіагігант України
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна "Антонов" розправляє плечі. Що будує і чим живе авіагігант України