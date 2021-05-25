Офіційно. Названо дату та місце зустрічі Путіна і Байдена
Президенти США та Росії - Джо Байден та Володимир Путін - зустрінуться в Женеві. Зустріч лідерів двох держав призначена на 16 червня 2021 року.
Про це заявили в Кремлі та на сайті Білого дому.
"Президент Байден зустрінеться з президентом Путіним у Женеві 16 червня 2021 року. Лідери обговорять весь спектр нагальних питань, оскільки ми прагнемо відновити передбачуваність та стабільність відносин США та Росії", - заявили в Білому домі.
Як повідомили в адміністрації Путіна, лідери Росії і США планують обговорити стан та перспективи подальшого розвитку російсько-американських відносин і проблематику стратегічної стабільності.
Також Путін і Байден обговорять актуальні питання міжнародного порядку денного, включаючи взаємодію в боротьбі з пандемією коронавірусу і врегулювання регіональних конфліктів.
Нагадаємо, проведення цієї зустрічі було ініціативою Байдена. Американський президент запропонував Путіну зустрітися під час останньої телефонної розмови, яка відбулася на тлі загострення конфлікту на Донбасі.
Як писало РБК-Україна, у Кремлі заявляли, що під час зустрічі Путін та Байден можуть обговорити контроль над озброєнням.
Додамо, на нещодавній прес-конференції український президент Володимир Зеленський розповів про ризики від зустрічі Байдена і Путіна для України.