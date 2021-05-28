ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Байден переговорить із Зеленським перед зустріччю з Путіним, - МЗС

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 28 травня 2021 19:09
Байден переговорить із Зеленським перед зустріччю з Путіним, - МЗС Фото: президенти США і РФ Джо Байден і Володимир Путін (Official White House)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден перед зустріччю зі своїм російським колегою Володимиром Путіним у Женеві переговорить з українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це в ефірі "Україна 24" сказав заступник глави МЗС Євген Єнін.

"Зустрічі Путіна з Байденом передуватимуть контакти нашого президента з американським", - сказав представник МЗС.

За словами Єніна, міністерство закордонних справ України зараз "ретельно готує порядок денний" для бесіди Байдена і Зеленського, а також займається логістичним аспектом цих контактів.

Раніше радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що українська сторона має достатньо джерел, щоб дізнатися після зустрічі Байдена і Путіна обговорені питання.

Нагадаємо, Байден і Путін проведуть зустріч 16 червня 2021 року в швейцарській Женеві.

Як писало РБК-Україна, раніше в Кремлі заявили, що на перший саміт президентів США і Росії не готують двосторонніх документів. Крім того, Москва підкреслює, що від зустрічі не варто чекати перезавантаження у відносинах з Вашингтоном.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський Володимир Путін Джозеф Байден встреча
NEWS
МЗС підготувало пакет санкцій проти Білорусі. Його передали в РНБО
МЗС підготувало пакет санкцій проти Білорусі. Його передали в РНБО
DAILY
Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна