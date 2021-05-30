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Байден "дасть зрозуміти" Путіну, що США не дозволять йому порушувати права людини

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Вашингтон, Неділя 30 травня 2021 18:44
Байден "дасть зрозуміти" Путіну, що США не дозволять йому порушувати права людини Фото: президенти США і РФ Джо Байден і Володимир Путін (Official White House)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден має намір підняти на зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним питання про неприпустимість порушення прав людини. Американський лідер має намір дати "ясно йому зрозуміти", що Вашингтон не діятиме в цьому питанні.

Про це президент США заявив в ході свого виступу на щорічній службі в День поминання.

"Я зустрінуся з президентом Путіним через пару тижнів в Женеві. Я дам ясно зрозуміти, що ми не будемо стояти осторонь, дозволяючи йому порушувати ці права", - сказав Байден.

Президент США також зазначив, що обговорював тему захисту прав людини під час недавньої телефонної розмови з головою Китаю Сі Цзіньпіном. За словами американського лідера, це була "дуже довга" бесіда.

"Я ясно заявив, що ми не можемо не виступати за права людини в усьому світі ", - підкреслив Байден.

Нагадаємо, Байден і Путін проведуть зустріч 16 червня 2021 року в швейцарській Женеві.

Відзначимо, заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомляв, що перед зустріччю з Путіним Байден переговорить з президентом України Володимиром Зеленським.

Як писало РБК-Україна, раніше в Кремлі заявили, що на перший саміт президентів США і Росії не готують двосторонніх документів. Крім того, Москва підкреслює, що від зустрічі не варто чекати перезавантаження у відносинах з Вашингтоном.

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