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Без документів і перезавантаження: у Путіна назвали очікування від зустрічі з Байденом

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Москва, Середа 26 травня 2021 13:25
Без документів і перезавантаження: у Путіна назвали очікування від зустрічі з Байденом Фото: Джо Байден і Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Перша зустріч президента США Джо Байдена з російським колегою Володимиром Путіним обійдеться без підписання будь-яких документів. Більш того, не варто чекати перезавантаження відносин між країнами.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

"Ні, поки про це мова не заходила. Поки не планується", - відповів Пєсков на питання про підготовку двосторонніх документів.

Він також закликав не піддаватися надмірним очікуванням від першої зустрічі Путіна і Байдена, але виходити з того, що це дуже важлива подія. При цьому Москва не чекає перезавантаження відносин з Вашингтоном.

"Очікувати того, що в ході однієї, першої зустрічі вдасться вийти на розуміння з питань глибокої незгоди навряд чи доводиться. Але в той же час і применшувати значення цієї зустрічі теж було б невірно", - додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден і Путін проведуть зустріч 16 червня 2021 року в швейцарській Женеві.

Як зазначила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, Байден на зустрічі з Путіним планує обговорити Україну.

"Президент підніме питання України, підкресливши підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України. Він також планує підняти питання Білорусі", - сказала вона.

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