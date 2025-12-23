Успеть до конца года: кто из работников в Польше может получить дополнительный отпуск

Работники в Польше, которые воспитывают детей до 14 лет, имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск, однако использовать его нужно до конца календарного года. Если этого не сделать, неиспользованные дни или часы аннулируются и не переносятся.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на inPoland.
Согласно Трудовому кодексу Польши, право на такой отпуск имеют:
В то же время, если один или оба родителя не участвуют в воспитании ребенка, право на отпуск они теряют. Право на отпуск предоставляется независимо от стажа работы и срока трудового договора.
Работники могут получить 2 полных дня или 16 часов отпуска в год.
Формат использования выбирает сам работник - днями или часами. Отпуск можно разделить между родителями, но одновременно воспользоваться им может только один из них.
Для учителей действуют отдельные правила - они могут брать отпуск только полными днями.
Дни или часы отпуска по уходу за ребенком оплачиваются так же, как ежегодный отпуск.
Чтобы воспользоваться правом, работник должен подать заявление:
В заявлении обязательно нужно указать дату отпуска. Работодатель не имеет права отказать в его предоставлении. За нарушение предусмотрен штраф от 1000 до 30 000 злотых.
Хотя закон не устанавливает четкого срока предупреждения, работникам советуют сообщать работодателя заранее для организации работы.
Для работников с неполной занятостью лимит отпуска рассчитывается пропорционально:
Продолжительность этого отпуска не зависит от количества детей.
Важно помнить, что отпуск по уходу за ребенком не переносится на следующий год. Неиспользованные дни или часы "сгорают", поэтому работникам советуют планировать его заранее - часто его совмещают с ежегодным отпуском или государственными праздниками, чтобы получить более длинный отдых.
Ранее РБК-Украина писало, что в начале 2026 года рынок труда в Польше может оживиться: из-за экономического роста и снижения инфляции усилится конкуренция за работников и возможен рост зарплат. Это может быть позитивным сигналом и для украинцев в Польше, особенно в ключевых отраслях - производстве, логистике, строительстве и сфере услуг.
Также мы рассказывали, что в 2025 году украинцы в Польше чаще всего искали работу в логистике и на складах. В то же время польский рынок труда и дальше испытывает дефицит кадров в пищевой промышленности, мясопереработке и среди водителей, а в конце года традиционно растет спрос на сезонные и предпраздничные вакансии.