Встигнути до кінця року: хто із працівників у Польщі може отримати додаткову відпустку

Хто має право на відпустку

Згідно з Трудовим кодексом Польщі, право на таку відпустку мають:

батьки,

законні опікуни,

члени родини, які фактично здійснюють щоденний догляд за дитиною віком до 14 років.

Водночас, якщо один або обидва батьки не беруть участі у вихованні дитини, право на відпустку вони втрачають. Право на відпустку надається незалежно від стажу роботи та строку трудового договору.

Скільки днів можна взяти

Працівники можуть отримати 2 повних дні або 16 годин відпустки на рік.

Формат використання обирає сам працівник - днями або годинами. Відпустку можна розділити між батьками, але одночасно скористатися нею може лише один із них.

Для вчителів діють окремі правила - вони можуть брати відпустку лише повними днями.

Як оплачують і як подати заяву

Дні або години відпустки по догляду за дитиною оплачуються так само, як щорічна відпустка.

Щоб скористатися правом, працівник має подати заяву:

у паперовому вигляді,

електронною поштою,

або через систему управління персоналом і нарахування зарплати.

У заяві обов’язково потрібно вказати дату відпустки. Роботодавець не має права відмовити у її наданні. За порушення передбачено штраф від 1000 до 30 000 злотих.

Хоча закон не встановлює чіткого строку попередження, працівникам радять повідомляти роботодавця заздалегідь для організації роботи.

Якщо працюєте неповний день

Для працівників із неповною зайнятістю ліміт відпустки розраховується пропорційно:

1/2 ставки - 8 годин,

1/4 ставки - 4 години,

3/4 ставки - 12 годин.

Тривалість цієї відпустки не залежить від кількості дітей.

Важливо пам’ятати, що відпустка по догляду за дитиною не переноситься на наступний рік. Невикористані дні або години "згорають", тому працівникам радять планувати її заздалегідь - часто її поєднують із щорічною відпусткою або державними святами, щоб отримати довший відпочинок.