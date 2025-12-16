Работа в Польше 2026: что будет с зарплатами и чего ждать украинцам

Высокие темпы экономического роста Польши и постепенное снижение инфляции формируют благоприятные условия для рынка труда уже в начале 2026 года. Если экономика будет развиваться по прогнозам, конкуренция за работников усилится, а зарплаты могут вырасти.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gremi-personal .

Оптимизм бизнеса

"В третьем квартале 2025 года рассчитанный нами субиндекс "Настроения бизнеса" демонстрирует позитивные ожидания по найму работников", - отмечают аналитики Gremi Personal.

Согласно опросу, 27% компаний планировали увеличить штат, 67% - оставить его на текущем уровне, и только 6% - сокращать.

"После сложных 2023-2024 годов настроения руководителей постепенно улучшаются. Несмотря на временное охлаждение рынка летом, значительная часть бизнеса настроена увеличивать найм рабочей силы, ожидая оживления внутреннего спроса", - добавляют аналитики.

Что ждет на рынке труда

Если макроэкономическая динамика четвертого квартала будет соответствовать ожиданиям, конкуренция за работников усилится, что может привести к повышению зарплат и росту расходов компаний.

"Однако рост уровня безработицы в прошлые месяцы и увеличение количества иностранных работников станут краткосрочным демпфером от мгновенного дефицита кадров и будут сглаживать сезонные пики спроса", - объясняют в Gremi Personal.

Украинцы на польском рынке труда

Для украинских работников, которые работают в Польше или планируют релокацию, эти тенденции могут быть положительными. Рост конкуренции между работодателями ожидаемо повысит зарплаты в ключевых секторах: производство, логистика, пищевая промышленность, строительство и сфера обслуживания.

Также ожидаемое оживление инвестиций увеличит количество долгосрочных контрактов, что важно для тех, кто рассматривает Польшу как стабильный рынок труда.

"Спрос на отдельные категории работников будет восстанавливаться постепенно из-за сезонных колебаний и роста доли иностранной рабочей силы", - отмечают аналитики.