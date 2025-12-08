ua en ru
Пн, 08 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Работа в Польше. Какие вакансии украинцы выбирали чаще всего в 2025 году

Понедельник 08 декабря 2025 08:00
UA EN RU
Работа в Польше. Какие вакансии украинцы выбирали чаще всего в 2025 году На какую работу чаще всего устраивались украинцы в Польше в этом году (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

За девять месяцев 2025 года украинцы в Польше чаще всего искали работу на складах и в логистических центрах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на релиз Gremi Personal.

Логистика лидирует по спросу

"Структура спроса в 2025 году сохраняет стабильность. Как и в 2024 году, сейчас в Польше наибольшим спросом пользуются вакансии в логистических центрах, пищевой промышленности и сезонные предновогодние работы", - отметила директор департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда.

Почти 49% кандидатов выбирали вакансии упаковщиков и сортировщиков. Далее по популярности - аграрный сектор и пищевая промышленность (11,2%), неквалифицированный труд в промышленности (9,96%), технические работы (9,5%) и мясо- и рыбопереработка (9,47%).

Дефицит кадров в ключевых отраслях

Несмотря на сокращение количества вакансий в первой половине года, польский рынок труда и в дальнейшем сталкивается с нехваткой работников. Наибольший дефицит наблюдается в мясопереработке и пищевом производстве, а также среди водителей грузовиков и автобусов.

Стабильным остается спрос на технические специальности - водителей погрузчиков, сварщиков, слесарей и работников техобслуживания.

Требования к квалифицированным работникам

Отдельную категорию составляют специалисты среднего и руководящего звена - бригадиры, менеджеры смен и линейные руководители. Для этих позиций нужны знания польского, опыт работы в Польше или за рубежом и умение организовывать производственные процессы. Такие компетенции являются условием доступа к стабильным и высокооплачиваемым вакансиям.

Сезонные работы в конце года

Запрос на сезонные вакансии также сохранялся - они составляли 2,1% структуры. В конце года традиционно растет потребность в работниках для предпраздничных процессов: комплектации заказов, упаковки, складских работ и временных позиций в пищевой промышленности.

Основные требования - легальное пребывание и готовность работать, что открывает путь как к сезонным, так и к постоянным предложениям.

Читайте также о том, что в Польше осенью зафиксировали значительное увеличение украинцев, которые ищут временной защиты. С 26 августа по 10 ноября на получение PESEL UKR подали заявки 49,7 тысячи человек.

Ранее мы писали о том, что с 2026 года украинцы в Польше, которые имеют PESEL UKR, смогут подавать заявки на новую карту быта CUKR. Она позволит легально проживать в стране в течение 3 лет. Закон уже принят парламентом, но он ожидает подписи президента.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Работа в Польше
Новости
РФ объявила "Мадяра" в международный розыск: Бровди иронично ответил
РФ объявила "Мадяра" в международный розыск: Бровди иронично ответил
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте