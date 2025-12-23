Успеть до конца года: кто из работников в Польше может получить дополнительный отпуск

Работники в Польше, которые воспитывают детей до 14 лет, имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск, однако использовать его нужно до конца календарного года. Если этого не сделать, неиспользованные дни или часы аннулируются и не переносятся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на inPoland .

Кто имеет право на отпуск

Согласно Трудовому кодексу Польши, право на такой отпуск имеют:

родители,

законные опекуны,

члены семьи, которые фактически осуществляют ежедневный уход за ребенком в возрасте до 14 лет.

В то же время, если один или оба родителя не участвуют в воспитании ребенка, право на отпуск они теряют. Право на отпуск предоставляется независимо от стажа работы и срока трудового договора.

Сколько дней можно взять

Работники могут получить 2 полных дня или 16 часов отпуска в год.

Формат использования выбирает сам работник - днями или часами. Отпуск можно разделить между родителями, но одновременно воспользоваться им может только один из них.

Для учителей действуют отдельные правила - они могут брать отпуск только полными днями.

Как оплачивают и как подать заявление

Дни или часы отпуска по уходу за ребенком оплачиваются так же, как ежегодный отпуск.

Чтобы воспользоваться правом, работник должен подать заявление:

в бумажном виде,

по электронной почте,

или через систему управления персоналом и начисления зарплаты.

В заявлении обязательно нужно указать дату отпуска. Работодатель не имеет права отказать в его предоставлении. За нарушение предусмотрен штраф от 1000 до 30 000 злотых.

Хотя закон не устанавливает четкого срока предупреждения, работникам советуют сообщать работодателя заранее для организации работы.

Если работаете неполный день

Для работников с неполной занятостью лимит отпуска рассчитывается пропорционально:

1/2 ставки - 8 часов,

1/4 ставки - 4 часа,

3/4 ставки - 12 часов.

Продолжительность этого отпуска не зависит от количества детей.

Важно помнить, что отпуск по уходу за ребенком не переносится на следующий год. Неиспользованные дни или часы "сгорают", поэтому работникам советуют планировать его заранее - часто его совмещают с ежегодным отпуском или государственными праздниками, чтобы получить более длинный отдых.