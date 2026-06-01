Успеть до 30 июня: кому нужно срочно использовать деньги на медицинский скрининг

Украинцы в возрасте от 40 лет, которые получили средства по программе "Скрининг здоровья 40+", должны успеть использовать их до конца июня. В противном случае деньги автоматически вернутся в государственный бюджет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины .

Кто рискует потерять выплату

В Минздраве напомнили, что участники программы получают 2000 гривен на прохождение профилактических обследований. Для тех, кто получил средства до 1 мая 2026 года, установлен конечный срок использования выплаты - 30 июня 2026 года.

После этой даты неиспользованные деньги автоматически вернут в госбюджет.

В то же время для украинцев, которые подали заявку после 1 мая, действует другое правило: средства доступны в течение двух месяцев с момента их зачисления.

Для чего создали программу

В Министерстве здравоохранения объясняют, что программа "Скрининг здоровья 40+" призвана помочь людям вовремя выявлять риски серьезных заболеваний.

Врачи отмечают, что многие опасные болезни на ранних стадиях могут не иметь заметных симптомов. Именно поэтому профилактические обследования позволяют выявить проблемы еще до появления жалоб на самочувствие.

Где можно пройти обследование

Воспользоваться программой можно в одном из 2089 медицинских учреждений по всей Украине. Для этого нужно выбрать медицинское учреждение, которое участвует в программе, и записаться на прием.

Перечень доступных заведений опубликован на специальном портале программы скрининга.

Что стоит сделать сейчас

В Минздраве призывают украинцев, которые уже получили 2000 гривен на прохождение скрининга, не откладывать обследование на последние дни июня.

Ведь после завершения установленного срока воспользоваться средствами уже не удастся, а неиспользованный остаток вернется в государственный бюджет.