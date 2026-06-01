Успеть до 30 июня: кому нужно срочно использовать деньги на медицинский скрининг

16:15 01.06.2026 Пн
2 мин
Часть украинцев от 40 лет должна пройти обследование в течение месяца, иначе деньги вернут государству
aimg Татьяна Веремеева
Успеть до 30 июня: кому нужно срочно использовать деньги на медицинский скрининг Фото: Некоторым украинцам нужно пройти обследование у врача до конца июня (Getty Images)
Украинцы в возрасте от 40 лет, которые получили средства по программе "Скрининг здоровья 40+", должны успеть использовать их до конца июня. В противном случае деньги автоматически вернутся в государственный бюджет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Кто рискует потерять выплату

В Минздраве напомнили, что участники программы получают 2000 гривен на прохождение профилактических обследований. Для тех, кто получил средства до 1 мая 2026 года, установлен конечный срок использования выплаты - 30 июня 2026 года.

После этой даты неиспользованные деньги автоматически вернут в госбюджет.

В то же время для украинцев, которые подали заявку после 1 мая, действует другое правило: средства доступны в течение двух месяцев с момента их зачисления.

Для чего создали программу

В Министерстве здравоохранения объясняют, что программа "Скрининг здоровья 40+" призвана помочь людям вовремя выявлять риски серьезных заболеваний.

Врачи отмечают, что многие опасные болезни на ранних стадиях могут не иметь заметных симптомов. Именно поэтому профилактические обследования позволяют выявить проблемы еще до появления жалоб на самочувствие.

Где можно пройти обследование

Воспользоваться программой можно в одном из 2089 медицинских учреждений по всей Украине. Для этого нужно выбрать медицинское учреждение, которое участвует в программе, и записаться на прием.

Перечень доступных заведений опубликован на специальном портале программы скрининга.

Что стоит сделать сейчас

В Минздраве призывают украинцев, которые уже получили 2000 гривен на прохождение скрининга, не откладывать обследование на последние дни июня.

Ведь после завершения установленного срока воспользоваться средствами уже не удастся, а неиспользованный остаток вернется в государственный бюджет.

Напомним, украинцам в возрасте от 40 лет упростили доступ к программе "Скрининг здоровья 40+". Теперь заявку можно подать в любое время после 40-летия, а не ждать 30 дней.

РБК-Украина ранее подробно рассказывало об условиях программы "Скрининг здоровья 40+". В частности, как можно получить деньги на обследование, как их потратить и в какие больницы можно обращаться.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

