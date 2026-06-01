Встигнути до 30 червня: кому потрібно терміново використати гроші на медичний скринінг

16:15 01.06.2026 Пн
Частина українців від 40 років має пройти обстеження протягом місяця, інакше гроші повернуть державі
aimg Тетяна Веремєєва
Встигнути до 30 червня: кому потрібно терміново використати гроші на медичний скринінг Фото: Деяким українцям потрібно пройти обстеження у лікаря до кінця червня (Getty Images)
Українці віком від 40 років, які отримали кошти за програмою "Скринінг здоров'я 40+", мають встигнути використати їх до кінця червня. В іншому разі гроші автоматично повернуться до державного бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

Хто ризикує втратити виплату

У МОЗ нагадали, що учасники програми отримують 2000 гривень на проходження профілактичних обстежень. Для тих, хто отримав кошти до 1 травня 2026 року, встановлено кінцевий термін використання виплати - 30 червня 2026 року.

Після цієї дати невикористані гроші автоматично повернуть до держбюджету.

Водночас для українців, які подали заявку після 1 травня, діє інше правило: кошти доступні протягом двох місяців із моменту їх зарахування.

Для чого створили програму

У Міністерстві охорони здоров'я пояснюють, що програма "Скринінг здоров'я 40+" покликана допомогти людям вчасно виявляти ризики серйозних захворювань.

Лікарі наголошують, що багато небезпечних хвороб на ранніх стадіях можуть не мати помітних симптомів. Саме тому профілактичні обстеження дозволяють виявити проблеми ще до появи скарг на самопочуття.

Де можна пройти обстеження

Скористатися програмою можна в одному з 2089 медичних закладів по всій Україні. Для цього потрібно обрати медичний заклад, який бере участь у програмі, та записатися на прийом.

Перелік доступних закладів опублікований на спеціальному порталі програми скринінгу.

Що варто зробити зараз

У МОЗ закликають українців, які вже отримали 2000 гривень на проходження скринінгу, не відкладати обстеження на останні дні червня.

Адже після завершення встановленого терміну скористатися коштами вже не вдасться, а невикористаний залишок повернеться до державного бюджету.

Нагадаємо, українцям віком від 40 років спростили доступ до програми "Скринінг здоров’я 40+". Тепер заявку можна подати у будь-який час після 40-річчя, а не чекати 30 днів.

РБК-Україна раніше детально розповідало про умови програми "Скринінг здоров'я 40+". Зокрема, як можна отримати гроші на обстеження, як їх витратити та до яких лікарень можна звертатися.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

