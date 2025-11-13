Не успевают продать? "Лукойл" просит у США отсрочить действие новых санкций, - Reuters

Российская нефтяная компания "Лукойл" обратилась в Министерство финансов США с просьбой продлить срок, отведенный на завершение операций после введения санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По информации источников Reuters, компания "Лукойл" просит отсрочки, поскольку ей нужно больше времени для выполнения действующих обязательств и рассмотрения предложений по продаже иностранных активов.

Три источника агентства отмечают, что после введения ограничений против "Роснефти" и "Лукойла", Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) установило крайний срок для завершения всех операций, включая продажу зарубежных активов именно 21 ноября.

Санкции США против "Лукойла" против "Лукойла"

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты ударили санкциями по двум российским нефтяным компаниям "Лукойл" и "Роснефть" несколько недель назад.

На этом фоне несколько европейских стран, в которых у "Лукойла" есть НПЗ, начали искать решения, чтобы не допустить остановки работы заводов.

В частности, парламент Болгарии разрешил правительству назначить нового руководителя НПЗ. Завод могут национализировать, а затем продать новым владельцам. В то же время Румыния хочет получить от США отсрочку действий санкций.

Кроме того, компания "Лукойл" сообщила о "форс-мажоре" на гигантском нефтяном месторождении West Qurna-2 в Ираке, и остановила его работу.

Также сообщалось, что молдавские чиновники обсуждают с "Лукойлом" возможность покупки объектов компании в аэропорту Кишинева. В частности, "Лукойлу" предложили продать инфраструктуру в аэропорту, в частности склад авиационного топлива.