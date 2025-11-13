ua en ru
Не встигають продати? "Лукойл" просить у США відтермінувати дію нових санкцій, - Reuters

Четвер 13 листопада 2025 14:22
UA EN RU
Не встигають продати? "Лукойл" просить у США відтермінувати дію нових санкцій, - Reuters Фото: "Лукойл" просить у США відтермінувати дію нових санкцій (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російська нафтова компанія "Лукойл" звернулася до Міністерства фінансів США із проханням продовжити термін, відведений на завершення операцій після запровадження санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Три джерела агентства зазначають, що після введення обмежень проти "Роснефти" та "Лукойла", Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) встановило крайній термін для завершення всіх операцій, включно з продажем закордонних активів саме 21 листопада.

За інформацією джерел Reuters, компанія "Лукойл" просить відтермінування, оскільки їй потрібно більше часу для виконання чинних зобов’язань і розгляду пропозицій щодо продажу іноземних активів.

Санкції США проти "Лукойлу"

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Сполучені Штати вдарили санкціями по двох російських нафтових компаніях "Лукойл" і "Роснефть" кілька тижнів тому.

На цьому тлі кілька європейських країн, у яких у "Лукойла" є НПЗ, почали шукати рішення, щоб не допустити зупинки роботи заводів.

Зокрема, парламент Болгарії дозволив уряду призначити нового керівника НПЗ. Завод можуть націоналізувати, а потім продати новим власникам. Водночас Румунія хоче отримати від США відтермінування дій санкцій.

Окрім того, компанія "Лукойл" повідомила про "форс-мажор" на гігантському нафтовому родовищі West Qurna-2 в Іраку, та зупинила його роботу.

Також повідомлялось, що молдавські чиновники обговорюють з "Лукойлом" можливість купівлі об'єктів компанії в аеропорту Кишинева. Зокрема, "Лукойлу" запропонували продати інфраструктуру в аеропорту, зокрема склад авіаційного палива.

