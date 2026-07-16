Не успел снять розыск за 45 дней? Адвокат объяснила жесткое правило временного бронирования

Главное: Временное бронирование: Критически важные предприятия могут забронировать работников с нарушениями воинского учета на 45 дней.

Критически важные предприятия могут забронировать работников с нарушениями воинского учета на 45 дней. Кому доступно: Механизм действует только для работников предприятий ОПК и других критически важных компаний.

Механизм действует только для работников предприятий ОПК и других критически важных компаний. Что нужно сделать: За 45 дней необходимо обновить военно-учетные данные, встать на учет или снять статус "в розыске".

За 45 дней необходимо обновить военно-учетные данные, встать на учет или снять статус "в розыске". Повторный шанс не будет: Если за это время не устранить нарушения, бронирование аннулируется, а оформить его повторно по этому механизму нельзя.

Суть жесткого правила 45 дней

Новый вид бронирования на портале "Дія" разработан исключительно как временный переходный период. Он позволяет критически важным предприятиям забронировать специалистов с нарушениями учета (в том числе состоящих в "розыске" ТЦК) на срок не более 45 календарных дней.

Главное ограничение этого механизма состоит в том, что:

если лицо не успевает решить вопрос с учетом и снять статус нарушителя за 45 дней, автоматически теряет право на отсрочку, а повторно забронировать его по этому алгоритму не получится.

наличие временной брони не освобождает человека от обязанности устранить нарушения и не отменяет штрафы.

услуга доступна исключительно для работников предприятий ОПК и компаний со статусом критически важных. Для большинства работодателей эта функция недоступна.

После формирования списка работодателем в "Дії" перевод военнообязанного на специальный военный учет осуществляется автоматически в течение 24 часов.

Что нужно успеть сделать за выделенный срок

Временную отсрочку чаще всего оформляют из-за отсутствия учетного документа, непостановки на учет, неуточненных данных или наличия статуса "в розыске" через ТЦК и СП.

Чтобы не потерять бронирование, в течение 45 дней необходимо действовать по алгоритму:

Если нет документа: сгенерировать его электронную версию через приложение "Резерв+" или "Дії".

Если не стоит на учете: обратиться в ТЦК лично или в редких случаях встать на учет дистанционно в "Резерв+".

Если данные устарели: актуализировать информацию в приложении "Резерв+".

При статусе "в розыске" ТЦК: закрыть дело об административных правонарушениях. Для этого нужно лично обратиться в ТЦК и получить постановление о штрафе, признать вину и оплатить штраф онлайн в "Резерв+". Судебное обжалование в этот период неэффективно из-за продолжительности процессов, превышающей 45 дней.

Юрист отмечает, что не стоит откладывать исправление документов на последние дни из-за риска технических задержек в реестрах. Сразу после устранения нарушений необходимо аннулировать временную бронь и оформить полноценное бронирование на общих основаниях.