Не успел снять розыск за 45 дней? Адвокат объяснила жесткое правило временного бронирования

В Украине работает механизм временного бронирования на 45 дней для работников критически важных предприятий, у которых проблемы с военным учетом. За это время необходимо навести порядок с военно-учетными документами.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявила адвокат объединения "Актум" Елизавета Коробейникова.
Главное:
Новый вид бронирования на портале "Дія" разработан исключительно как временный переходный период. Он позволяет критически важным предприятиям забронировать специалистов с нарушениями учета (в том числе состоящих в "розыске" ТЦК) на срок не более 45 календарных дней.
Главное ограничение этого механизма состоит в том, что:
После формирования списка работодателем в "Дії" перевод военнообязанного на специальный военный учет осуществляется автоматически в течение 24 часов.
Временную отсрочку чаще всего оформляют из-за отсутствия учетного документа, непостановки на учет, неуточненных данных или наличия статуса "в розыске" через ТЦК и СП.
Чтобы не потерять бронирование, в течение 45 дней необходимо действовать по алгоритму:
Юрист отмечает, что не стоит откладывать исправление документов на последние дни из-за риска технических задержек в реестрах. Сразу после устранения нарушений необходимо аннулировать временную бронь и оформить полноценное бронирование на общих основаниях.
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