Не встиг зняти розшук за 45 днів? Адвокат пояснила жорстке правило тимчасового бронювання

В Україні працює механізм тимчасового бронювання на 45 днів для працівників критично важливих підприємств, які мають проблеми з військовим обліком. За цей час необхідно навести лад з військово-обліковими документами.
Про це в коментарі РБК-Україна заявила адвокат об'єднання "Актум" Єлизавета Коробейнікова.
Головне:
Новий вид бронювання на порталі "Дія" розроблений виключно як тимчасовий перехідний період. Він дозволяє критично важливим підприємствам забронювати спеціалістів із порушеннями обліку (зокрема тих, хто перебуває у "розшуку" ТЦК) на строк не більше ніж 45 календарних днів.
Головне обмеження цього механізму полягає в тому, що:
Після формування списку роботодавцем у "Дії" переведення військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік здійснюється автоматично протягом 24 годин.
Тимчасову відстрочку найчастіше оформлюють через відсутність облікового документа, неперебування на обліку, неуточнені дані або наявність статусу "в розшуку" через ТЦК та СП.
Щоб не втратити бронювання, протягом 45 днів необхідно діяти за алгоритмом:
Юрист наголошує, що не варто відкладати виправлення документів на останні дні через ризик технічних затримок у реєстрах. Одразу після усунення порушень необхідно скасувати тимчасову бронь та оформити повноцінне бронювання на загальних підставах.
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