Медведев снова пригрозил Трампу из-за Tomahawk для Украины: что сказал на этот раз

Россия, Понедельник 13 октября 2025 12:09
UA EN RU
Медведев снова пригрозил Трампу из-за Tomahawk для Украины: что сказал на этот раз Фото: Дмитрий Медведев (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев снова пригрозил президенту США Дональду Трампу из-за его готовности передать ракеты Tomahawk Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Дмитрий Медведев считает, что угрозы о передаче ракет "Томагавк" Украине - это такой же блеф Трампа, как и американские подводные лодки у границ России. Но все может закончиться очень плохо.

Не первые угрозы Медведева

В июле этого года Трамп пересмотрел свой предыдущий ультиматум Кремлю по мирному соглашению с Украиной. Президент США сократил отведенный срок с 50 до 10 дней - до 8 августа. Тогда в Кремле ответили, что продолжают так называемую "СВО", а Медведев назвал требование Трампа "шагом к войне России и США".

В ответ Трамп посоветовал Медведеву следить за словами, и добавил, что он "ступает на очень опасную территорию". На это Медведев опубликовал пост, в котором призвал американского президента вспомнить "свои любимые фильмы о "ходячих мертвецах", а также то, как может быть опасной несуществующая в природе "мертвая рука"".

Трамп в свою очередь ответил на ядерные угрозы Медведева, приказав разместить "в соответствующих регионах" две атомные подводные лодки.

