ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Спалах коронавірусу серед медиків зафіксували у Миколаївській області

Новини » Коронавірус     22.04.2020 - 14:56
Спалах коронавірусу серед медиків зафіксували у Миколаївській області
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Взагалі в області зареєстровано 99 випадки COVID-19

У Миколаївській області заразились коронавірусом 23 медичних працівника. Про це повідомив обласний штаб з ліквідації наслідків НС.

Взагалі в області зареєстровано 99 випадки COVID-19. Разом з тим, зазначимо, що минулої доби у статистиці не фігурували медичні працівники.

Найбільше хворих - у Доманівському районі - 43 особи, де за добу кількість заражених подвоїлась.

Зазначимо, за динамікою поширення коронавірусу в Україні в лідери виходить Миколаївська область.

РБК-Україна писало, що вчора в області підтвердили перший летальний випадок від коронавірусу. Померла 81-річна мешканка села Воронівка, Вознесенського району, де було зафіксовано перший спалах в регіоні. Вона захворіла 1 квітня, була госпіталізована в інфекційну лікарню з підозрою на коронавірус 9 числа.

Нагадаємо, станом на 15 квітня перший випадок коронавірусу виявили в Миколаєві, а всього в області на той момент було 22 хворих.

Додамо, що в Миколаївській області довгий час не фіксували випадків коронавірусу, але після перевірки МОЗ - інформація в регіоні про COVID-19 з'явилась.

В Іспанії четвертий день поспіль фіксують зниження кількості загиблих від COVID-19 ООН виділить Україні ще 140 млн доларів на боротьбу з коронавірусом
Новини України КоронавірусНиколаевская область
News
On Top