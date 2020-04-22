Спалах коронавірусу серед медиків зафіксували у Миколаївській області

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Взагалі в області зареєстровано 99 випадки COVID-19

У Миколаївській області заразились коронавірусом 23 медичних працівника. Про це повідомив обласний штаб з ліквідації наслідків НС.

Взагалі в області зареєстровано 99 випадки COVID-19. Разом з тим, зазначимо, що минулої доби у статистиці не фігурували медичні працівники.

Найбільше хворих - у Доманівському районі - 43 особи, де за добу кількість заражених подвоїлась.

Зазначимо, за динамікою поширення коронавірусу в Україні в лідери виходить Миколаївська область.

РБК-Україна писало, що вчора в області підтвердили перший летальний випадок від коронавірусу. Померла 81-річна мешканка села Воронівка, Вознесенського району, де було зафіксовано перший спалах в регіоні. Вона захворіла 1 квітня, була госпіталізована в інфекційну лікарню з підозрою на коронавірус 9 числа.

Нагадаємо, станом на 15 квітня перший випадок коронавірусу виявили в Миколаєві, а всього в області на той момент було 22 хворих.

Додамо, що в Миколаївській області довгий час не фіксували випадків коронавірусу, але після перевірки МОЗ - інформація в регіоні про COVID-19 з'явилась.