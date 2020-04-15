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Перший випадок коронавірусу виявили в Миколаєві, в області вже 22

Новини » Коронавірус     15.04.2020 - 11:24
Перший випадок коронавірусу виявили в Миколаєві, в області вже 22
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Вознесенському районі підтвердилися 18 випадків

Станом на 15 квітня перший випадок коронавірусу виявили в Миколаєві, загалом в області вже 22 хворих. Про це йдеться в повідомленні Миколаївської ОДА.

Повідомляється, що в Миколаївській області зареєстровано 22 підтверджених випадків COVID-19, при цьому зареєстровано групове захворювання у Вознесенському районі, де захворіло 18 осіб.

Також виявлено 4 позитивних результати у хворих з діагнозом "пневмонія": два - Вознесенськ, по 1 випадку - в Южноукраїнську та Миколаєві. В даний час проводиться епідеміологічне розслідування і визначення контактних осіб.

Також повідомляється, що з 16 березня запроваджено облік жителів Миколаївської області, які прибули з-за кордону. За ними ведеться медико-санітарне спостереження і контроль за дотриманням термінів і умов самоізоляції. Всього на обліку 3166 осіб.

Нагадаємо, раніше в Збройних силах України підтвердили нові випадки зараження коронавірусом. Всього на сьогодні там підтвердили 23 випадки.

Також повідомлялося, що в Житомирській області зареєстрували четверту смерть від коронавірусу.

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