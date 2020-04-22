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Вспышку коронавируса среди медиков зафиксировали в Николаевской области

Новости » Коронавирус     22.04.2020 - 14:56
Вспышку коронавируса среди медиков зафиксировали в Николаевской области
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в области зарегистрировано 99 случая COVID-19

В Николаевской области заразились коронавирусом 23 медицинских работника. Об этом сообщил областной штаб по ликвидации последствий ЧС.

Вообще в области зарегистрировано 99 случая COVID-19. Вместе с тем, отметим, что за прошедшие сутки в статистике не фигурировали медицинские работники.

Больше всего больных - в Доманевском районе - 43 человека, где за сутки количество зараженных удвоилось.

Отметим, по динамике распространения коронавируса в Украине в лидеры выходит Николаевская область.

РБК-Украина писало, что вчера в области подтвердили первый летальный случай от коронавируса. Умерла 81-летняя жительница села Вороновка, Вознесенского района, где была зафиксирована первая вспышка в регионе. Она заболела 1 апреля, была госпитализирована в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус 9 числа.

Напомним, по состоянию на 15 апреля первый случай коронавируса обнаружили в Николаеве, а всего в области на тот момент было 22 больных.

Добавим, что в Николаевской области долгое время не фиксировали случаев коронавируса, но после проверки Минздрава - информация в регионе о COVID-19 появилась.

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