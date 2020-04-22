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Миколаївська область виходить в лідери за динамікою COVID-19

Новини » Коронавірус     22.04.2020 - 14:26
Миколаївська область виходить в лідери за динамікою COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У регіоні за добу зафіксовано 41 випадок коронавірусу

За динамікою поширення коронавірусу в Україні в лідери виходить Миколаївська область. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками наради у Володимира Зеленського.

Повідомляється, що сьогодні Зеленський провів щоденну нараду з представниками уряду і правоохоронних органів по подоланню епідемії COVID-19.

"Порівняно велика кількість хворих за останню добу - 467 осіб - може бути відлунням великодніх свят. За динамікою поширення захворюваності в лідери виходить Миколаївська область, де за добу зафіксували 41 новий випадок", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що в Миколаївській області подвоїлося число випадків зараження на коронавірус. За даними Міністерства охорони здоров'я, загалом в регіоні 82 заражених.

Крім того, напередодні в області підтвердили перший летальний випадок від коронавірусу. Померла 81-річна мешканка села Воронівка, Вознесенського району, де було зафіксовано перший спалах в регіоні. Вона захворіла 1 квітня, була госпіталізована в інфекційну лікарню з підозрою на коронавірус 9 числа.

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