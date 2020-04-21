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У Миколаївській області підтвердили першу смерть від COVID-19

Новини » Коронавірус     21.04.2020 - 14:54
У Миколаївській області підтвердили першу смерть від COVID-19
Ілюстративне фото (flickr)

Від вірусу померла 81-річна жінка

У Миколаївській області підтвердили перший летальний випадок в області від коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба Миколаївської ОДА в Facebook.

Як повідомляється, 21 квітня від вірусу померла мешканка села Воронівка, Вознесенського району, у віці 81 року.

Вона захворіла 1 квітня, а 9 квітня була госпіталізована в інфекційну лікарню з підозрою на коронавірус. Інфікування вірусом підтвердили 11 квітня.

Нагадаємо, станом на 15 квітня перший випадок коронавірусу виявили в Миколаєві, а всього в області на той момент було 22 хворих.

Так, з 16 березня запроваджено облік жителів Миколаївської області, які прибули з-за кордону. За ними ведеться медико-санітарне спостереження і контроль за дотримання термінів і умов самоізоляції. Всього на обліку 3166 осіб.

Крім того, в Україні за добу заразилися коронавірусом 415 осіб. Так, всього в Україні досліджено 61 997 зразків на коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

Зазначимо, що карантин в Україні планують продовжити до 12 травня, але з певними пом'якшеннями.

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