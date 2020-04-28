У психоневрологічній лікарні в Тернопільській області виявили спалах COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У двох співробітників і 26 пацієнтів підтвердили коронавірус

У Почаївській обласної психоневрологічної лікарні Тернопільської області коронавірус виявили у двох працівників і 26 пацієнтів. Про це повідомляє Офіс омбудсмена України у Facebook.

За словами головного лікаря медзакладу Лариси Василюк, в якій підтвердили захворювання, крім неї захворів ще один лікар, який зараз перебуває в реанімації.

Також вірус лабораторно підтвердили у 26 пацієнтів відділення для чоловіків. Чотирьох з них перевели в центральну міську лікарню Почаєва, у решти перебіг захворювання в цей час проходить у легкій формі.

Василюк повідомила, що у разі загострення, хворих будуть направляти в Кременецьку центральну районну та Почаївської міської лікарні.

Також вона додала, що 25 квітня взяти зразки для проведення тестів на коронавірус вдалося лише у 30 пацієнтів і медпрацівників, оскільки не вистачило пробірок для забору крові.

"Придбання пробірок профінансовано і після їх отримання лікарнею будуть здійснені дослідження у решти пацієнтів і працівників. Результати досліджень очікуються", - повідомила головний лікар.

В Офісі омбудсмена відзначають, що в психоневрологічній лікарні на стаціонарному лікуванні зараз перебувають понад 40 пацієнтів, які потребують влаштування в заклади соціального захисту населення. До того ж, частина з них є мешканцями інших областей і навіть країн. У деяких втрачені документи, що посвідчують особу.

Тому у відомстві обіцяють направити акт реагування на адресу Тернопільської ОДА.

Нагадаємо, 19 квітня поліція порушила кримінальне виробництво за фактом порушення карантину у Почаївській лаврі в Тернопільській області та у Святогірській Свято-Успенській лаврі в Донецькій області. Тут проходили великодні богослужіння з порушеннями умов карантину.

Згодом Почаївську Свято-Успенську лавру в місті Почаїв Тернопільської області закрили на карантин з 21 квітня через спалах коронавірусу.