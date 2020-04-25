У Запоріжжі стався спалах коронавірусу в гуртожитку

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Захворювання виявили в 11 мешканців

У Запоріжжі зафіксували спалах коронавірусу в одному з гуртожитків у Олександрівському районі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку міську раду.

За даними міськради, коронавірус було виявлено в 11 мешканців гуртожитку. Наразі гуртожиток закрито, а в будівлі проводять санітарну обробку. На зараження коронавірусом перевірять всіх мешканців.

Зазначається, що міський голова доручив екстрено зібрати міську комісію з питань ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, щоб розглянути ситуацію зі спалахом в гуртожитку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі спалах коронавірусу стався у будинку для літніх людей. Через недотримання санітарно-протиепідемічного режиму на коронавірус захворіли троє медиків та двоє мешканців пансіону.

Також РБК-Україна писало, що у Київській області спалах коронавірусу було зафіксовано ще у 2 гуртожитках. Хворих на коронавірус виявили в гуртожитку села Петропавлівське та в гуртожитку Гостомеля. В будівлях проведуть санітарну обробку, а мешканців перевірять на інфікування.