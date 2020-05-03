У Запоріжжі спалах коронавірусу стався у ще одному гуртожитку

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі проводиться перевірка всіх контактних осіб

У Запоріжжі сьогодні, 3 травня, зафіксували спалах коронавірусу у ще одному гуртожитку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "COVID-19. Запоріжжя".

За даними міської ради, в гуртожитку у Заводському районі підтвердили зараження коронавірусом в однієї з жительок. Хвора живе на четвертому поверсі, тому на коронавірус перевірять всіх 45 мешканців поверху, а також всіх контактних осіб.

Зазначається, що біля гуртожитку було встановлено пост поліції. Пересування мешканців четвертого поверху гуртожитку було обмежено, вони перебувають на самоізоляції.

В обласному лабораторному центрі розповіли, що результати тестування мешканців поверху будуть відомі вже у понеділок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Олександрівському районі Запоріжжя спалах коронавірусу стався в одному з гуртожитків. Зараження коронавірусом було підтверджено в 11 мешканців гуртожитку.

Пізніше у міській раді повідомили, що кількість інфікованих коронавірусом жителів гуртожитку в Олександрівському районі зросла до 15. Всього у гуртожитку проживає близько 200 осіб, всіх їх перевіряли на коронавірус.