Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 5 травня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Уряд продовжив карантин, але пообіцяв його послабити

Боротьба з коронавірусом триває в Україні та світі. Влада країни продовжила карантин, але запевняє, що на послабленні обмежень це не відіб'ється. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 5 травня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

заражено коронавірусом 10861 українець

в країні зафіксовано 272 летальних випадків хвороби

Кабмін продовжив карантин до 22 травня

Україна впроваджує адаптивну модель карантину

у Європі заявили про зниження кількості заражених

Статистика захворюваності по Україні

За даними Міністерства охорони здоров'я, інфіковано коронавірусом в Україні 12331 осіб, померло від ускладнень хвороби 303, одужали 1619. За добу підтверджено 418 нових випадків зараження майже у всіх регіонах країни. Серед хворих значна частка медиків і дітей. За останніми даними хворіють COVID-19 в країні 2387 співробітників системи охорони здоров'я та 855 дітей, з них підключено до апарату штучної вентиляції легенів 14 медпрацівників і 1 дівчинка в Чернівецькій області.

Кількість летальних випадків від коронавирусу на добу зросла до 15 осіб. Крім того, збільшується кількість хворих військових у Збройних силах України. У даний момент у ЗСУ зафіксовано 48 випадків зараження, 2 летальних випадків і 33 одужання. Держприкордонслужба поінформувала про 17 хворих військовослужбовців. МВС повідомило про 140 хворих на коронавірус співробітників.

Захворюваність COVID-19 в Україні наближається до помірного плато, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, пік пандемії в країні відбудеться на початку травня. "За підрахунками, передчасне зняття карантину означає тисячі нових хворих і тисячі нових жертв. Цього допустити не можна. Як ми і прогнозували, у нас на початку травня відбувається пік захворюваності. Однак ситуація на сьогодні контрольована і ми наближаємося до так званого поміркованого плато, коли ситуація є рівною і не має різкого зростання", - сказав на засіданні уряду Шмигаль.

Продовження і послаблення карантину в Україні

Кабмін продовжив карантин до 22 травня. Це рішення не вплине на пом'якшення обмежень з 11 травня, уточнює прем'єр. Україна готується до впровадження адаптивної моделі карантину.

"Якщо в будь-якому регіоні або місті буде спалах, то саме там будуть вводитися локальні обмеження. Зараз комісії з питань техногенної та екологічної надзвичайної ситуації у Чернівецькій, Рівненській, Тернопільській областях і в Києві, зокрема, повинні детально вивчити епідеміологічну ситуацію і після 11 травня приймати відповідні рішення окремо", - пояснює Шмигаль.

Відповідно до плану влади, з 11 травня відкриються парки, сквери та зони відпочинку; перукарські, манікюрні та педикюрні салони, салони краси, а також літні майданчики кафе і ресторанів.

Передбачено також відновлення роботи об'єктів оптової та роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, відкриються для відвідувачів музеї та бібліотеки, почнуться тренування у командних видах спорту для професіоналів на закритих базах.

Зможуть надавати послуги населенню стоматологи, аудитори, адвокати, нотаріуси, сервіси побутової техніки. "Ми йдемо на досить ризикований вихід з карантину, розуміючи економічну ситуацію в країні. Потрібно буде дуже чітко дотримуватися правил. У разі загрози ми терміново будемо вносити зміни за умовами карантину, якщо побачимо різке зростання хворих на коронавірус", - прокоментував ситуацію міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Україна уникла критичного сценарію завдяки своєчасним заходам по боротьбі з вірусом, вважає президент Володимир Зеленський. "Якщо завтра ми повернемося до звичного ритму життя - це потенційно плюс 120 тис. смертей до кінця року. Ми могли мати не 12, а 200 тис. хворих", - сказав голова держави.

За порушення карантину поліцією складено 10 339 протоколів. За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, порушення є практично в кожній області. За кількістю працюючих під час карантину ресторанів і кафе лідирує Рівненська область - 26 випадків, далі йдуть Донецька область - 17, Харківська - 14, Запорізька - 12.

За даними МЗС, хворіють на коронавірус за кордоном 160 наших співгромадян, одужали 50, померли від ускладнень 8. Найбільша кількість заражених українців в Італії - 121.

Боротьба з пандемією в світі

За останню добу заразилися коронавірусом в світі 80 890 хворих, померли 3431. Найбільша кількість нових інфікованих зафіксовано у США - 26,5 тис і Росії - 10 тис. Всього заразилися COVID-19 в світі 3 562 261 особа, померли від ускладнень 248 тис, вилікувалися 1,15 млн.

Як передають ЗМІ, смертність американців від коронавирусу на добу зрівнялася з кількістю жертв теракту 11 вересня 2001 року. За 24 години в країні від COVID-19 померли 2909 мешканців. Всього за час пандемії кількість загиблих зросла до 67 тис, а кількість заражених перевищила 1,158 млн. Епіцентром епідемії став штат Нью-Йорк, де підтверджено 316 415 випадків захворювання і 24 708 смертей. Згідно з прогнозом президента Сполучених Штатів Дональда Трампа від коронавирусу помруть від 75 до 100 тис громадян. Також він пообіцяв, що вакцина від COVID-19 буде готова до кінця року.

За останніми даними 165 664 німців заразилися на коронавірус. За добу кількість інфікованих у Німеччині зросла на 679 осіб, за весь час пандемії померли 692 хворих. В країні почався другий етап ослаблення карантину. Місцева влада відкриває торгові центри, школи, церкви, мечеті і синагоги. "У багатьох містах також відкрилися музеї, виставки, зоопарки та ботанічні сади. В землі Саксонія-Анхальт тепер дозволені зустрічі до п'яти осіб при дотриманні мінімальної дистанції 1,5 метра, що дозволяє відновити, зокрема, заняття спортом у клубах та проведення різноманітних освітніх заходів. У решті 15 землях залишається в силі заборона на зустрічі понад дві особи", - передає DW. При цьому громадяни зобов'язані дотримуватися правил соціальної дистанції і гігієни. Рішення про відкриття дитячих садків, шкіл та відновлення роботи спортивних клубів відкладено до 6 травня.

В Італії також почала діяти друга фаза пом'якшення карантину. Відновлюється робота виробництв, будівельних компаній і оптової торгівлі. Громадянам дозволяється пересуватися у регіонах для відвідування родичів, але масові сімейні зібрання заборонені. Зустрічі з рідними можуть відбуватися при дотриманні дистанції і використанні масок. Збережено також вимога заповнення сертифікатів з підтвердженням мети поїздки. На похоронах можуть бути присутніми максимум 15 осіб і проводитися вони повинні на відкритому повітрі. Бари і ресторани відкриються для обслуговування на винос.

За даними Європейського центру з профілактики та контролю захворювань, Болгарія, Великобританія, Польща, Румунія і Швеція ще не досягли піку захворюваності на коронавірус, у цілому по Європі спостерігається зниження кількості випадків зараження.