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Від коронавірусу у світі померли вже понад 21 тис. людей

Новини » Надзвичайні події     26.03.2020 - 04:44
Від коронавірусу у світі померли вже понад 21 тис. людей
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Заразилися вже понад 470 тисяч осіб

Кількість померлих від коронавірусної інфекції у світі станом на 4:00 годину (за київським часом) у четвер, 26 березня, досягла 21 тисяча 276 людей. Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Найбільше смертей зафіксовано в Італії - померли 7 тис. 503 людини. Далі із майже вдвічі меншим показником летальності - Іспанія (3 тис. 647 осіб). Китай, який став початковою країною, де було виявлено інфекцію, офіційно повідомив про 3 тис. 163 померлих.

Загалом у світі 470,973 інфікованих. Від початку виникнення епідемії у світі одужали 114,012 людей.

Нагадаємо, в Угорщині внаслідок зараження коронавірусом помер Стівен Дік - заступник голови британської дипломатичної місії у Будапешті. Дипломату було 37 років.

Додамо, станом на 25 березня в Україні офіційно підтвердили 145 випадків зараження коронавірусом. Кількість летальних випадків становить 5. Один пацієнт одужав і був виписаний з лікарні.

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