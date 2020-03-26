В Угорщині помер британський дипломат внаслідок коронавірусу

Фото: Стівен Дік (twitter/BBC)

Помер заступник голови британської дипломатичної місії у Будапешті

Унаслідок зараження коронавірусом помер Стівен Дік - заступник голови британської дипломатичної місії у Будапешті (Угорщині). Про це повідомляє BBC.

Міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб заявив, що його приголомшила сумна звістка про смерть Стівена Діка, якому було 37 років.

"Шотландський дипломат помер в Угорщині після зараження коронавірусом... Стівен був відданим дипломатом та представляв свою країну з величезним професіоналізмом та пристрастю", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Угорщині кількість померлих від коронавірусу зросла до 6 осіб. Також відомо про 12 осіб, яким вдалося вилікуватися від коронавірусу.

Тим часом в Україні станом на 22:30 25 березня нарахували вже 145 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних. Один пацієнт одужав.