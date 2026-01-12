По всему Киеву начались экстренные отключения света по всему Киеву

"Весь Киев идет в экстренные. К сожалению, инфраструктура не выдерживает нагрузки", - сообщил Коваленко в Facebook.

Введение экстренных отключений для столицы подтвердили и в ДТЭК.

"По команде "Укрэнерго" применены экстренные отключения по всему городу. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют", - сообщили в компании.

Экстренные отключения в Киевской области

По данным "Укрэнерго", из-за сложной ситуации в энергосистеме в части Киевской области также применены аварийные отключения электроэнергии.

Причины введения ограничений - предыдущие ракетно-дронные атаки на энергообъекты, сильный мороз и последствия непогоды на Киевщине.

"Предварительно обнародованные операторами систем распределения графики обесточиваний в Киеве и области пока не действуют. Энергетики круглосуточно работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", - добавили в "Укрэнерго".

Отмечается, что аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Обстрел Киева и ситуация с энергетикой

Напомним, в ночь на 9 января российские войска совершили комбинированную атаку на Киев и Киевскую область, применив дроны, баллистические ракеты и крылатые ракеты "Калибр". По информации Воздушных сил ВСУ, удары наносились с нескольких направлений.

В результате обстрела в столице получили повреждения жилые дома, автомобили и другая инфраструктура. Город столкнулся с перебоями электро-, тепло- и водоснабжения, а утром в ДТЭК сообщили о введении экстренных отключений света.

Днем мэр Киева Виталий Кличко посоветовал жителям по возможности временно покинуть город, а уже на следующее утро проинформировал о восстановлении теплоснабжения примерно в 4 тысячах домов.