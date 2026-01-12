По всему Киеву начались экстренные отключения света по всему Киеву

В Киеве в понедельник, 12 января, были введены экстренные отключения света. Инфраструктура города не справляется с нагрузкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора компании YASNO Сергея Коваленко.
"Весь Киев идет в экстренные. К сожалению, инфраструктура не выдерживает нагрузки", - сообщил Коваленко в Facebook.
Введение экстренных отключений для столицы подтвердили и в ДТЭК.
"По команде "Укрэнерго" применены экстренные отключения по всему городу. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют", - сообщили в компании.
По данным "Укрэнерго", из-за сложной ситуации в энергосистеме в части Киевской области также применены аварийные отключения электроэнергии.
Причины введения ограничений - предыдущие ракетно-дронные атаки на энергообъекты, сильный мороз и последствия непогоды на Киевщине.
"Предварительно обнародованные операторами систем распределения графики обесточиваний в Киеве и области пока не действуют. Энергетики круглосуточно работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", - добавили в "Укрэнерго".
Отмечается, что аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Напомним, в ночь на 9 января российские войска совершили комбинированную атаку на Киев и Киевскую область, применив дроны, баллистические ракеты и крылатые ракеты "Калибр". По информации Воздушных сил ВСУ, удары наносились с нескольких направлений.
В результате обстрела в столице получили повреждения жилые дома, автомобили и другая инфраструктура. Город столкнулся с перебоями электро-, тепло- и водоснабжения, а утром в ДТЭК сообщили о введении экстренных отключений света.
Днем мэр Киева Виталий Кличко посоветовал жителям по возможности временно покинуть город, а уже на следующее утро проинформировал о восстановлении теплоснабжения примерно в 4 тысячах домов.
В Минэнерго отметили, что ситуацию с электроснабжением в Киеве и области удалось стабилизировать, однако отдельные проблемы сохраняются, в частности в работе электротранспорта.
На левом берегу столицы движение трамваев и троллейбусов временно остановлено, их заменили автобусами. На правом берегу электротранспорт курсирует, но с отклонениями от графиков.
В то же время мы писали, что по состоянию на вечер субботы, 10 января, энергетики вернули свет уже для более чем 600 тысяч семей в Киеве после массированной атаки РФ.
Подробнее об атаке на Киев - читайте в материале РБК-Украина.