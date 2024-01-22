По всей Украине воздушная тревога. В РФ взлетел истребитель МиГ-31К

Масштабная воздушная тревога была объявлена сначала в Донецкой области (11:55), а затем в Киеве (12:08). Дальше тревога распространилась на всю территорию Украины.

Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" - сообщили военные.

Тревога в Украине

22 января взрыв во время тревоги прогремел в Краматорске Донецкой области. Оккупанты устроили ракетный удар по городу - Соцгород остался без света, разрушено здание. Позже стало известно, что из-за обстрела Краматорска погиб мужчина, его дочь ранена.

Напомним, 21 января воздушная тревога была объявлена в части Украины. В частности, в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской областях. Чуть позже ее объявили и в Запорожской области. О взрывах собщалось в Полтаве и в Кировоградской области.