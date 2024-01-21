В Полтаве сообщали о взрывах: что говорят в ОВА

В Полтаве прогремели взрывы 21 января. В области была угроза балистики, в ОВА рассказали, есть ли последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media, Telegram главы Полтавской ОВА Филиппа Пронина, карту тревог, Воздушные силы ВСУ.

"В Полтаве слышали звуки взрывов. Об этом Общественному сообщают местные жители. На территории области продолжается воздушная тревога", - сообщило издание suspilne.media.

Глава ОВА Филипп Пронин успокоил: на территории области попаданий не зафиксировано.

"Во время тревоги находитесь в укрытиях. Сохраняем спокойствие", - написал он в Telegram.

Тревога в Украине

До недавнего времени тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской областях. Чуть позже ее объявили и в Запорожской области.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистики.

На данный момент карта тревог снова стала "зеленой". Отбой тревоги в указанных 7 областях был объявлен, начиная с 14:28.

Взрывы в Кировоградской области и в Крыму

Недавно о взрывах сообщалос в Кировоградской области. Причем, взрвы слышали как в Кропивницком, так и в Александрии. Добавим, что неспокойно 21 января и в Крыму. В частности, в Севастополе раздались взрывы. Там была объявлена воздушная тревога.