Ракетный удар по Краматорску: один человек погиб, еще один ранен
Из-за обстрела Краматорска 22 января один человек погиб, ранена женщина.
Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"1 человек погиб и 1 ранен в результате утреннего удара по Краматорску", - рассказал он.
Как добавил глава ОВА, россияне обстреляли город около 9:25.
"Тип использованного оружия устанавливаем. На месте попадания погиб 49-летний мужчина, ранение получила его 31-летняя дочь", - добавил Филашкин.
Обстрел Краматорска
Утром 22 января в Краматорске прогремел взрыв. Как выяснилось, оккупанты устоили очередной ракетный удар по городу. В результате Соцгород остался без света, также разрушено админздание.
С утра 22 января в Донецке и Макеевке также сообщали о взрывах.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.