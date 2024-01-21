В ряде городов Кировоградской области взрывы. В части Украины раздается тревога
В Кропивницком и Александрии Кировоградской области прогремели взрывы 21 января. В шести областях Украины объявлена тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные собственного корреспондента, suspilne.media, Telegram главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича, карту тревог и Воздушные силы ВСУ.
Взрывы в Кропивнницком
Взрывы прогремели в Кропивницком.
"В Кропивницком слышны звуки взрывов", - пишет suspilne.media. Чуть позже издание сообщило еще об одном взрыве, раздавшемся в городе.
Взрывы в Александрии
По данным журналиста РБК-Украина, взрывы слышали и в городе Александрия Кировоградской области.
Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович обратился к жителям региона с просьбой.
"Друзья! Тревогу не игнорируем!" - написал он в Telegram.
Тревога в шести областях Украины
На данный момент тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской областях.
"Наблюдается значительная активность вражеской тактической авиации на востоке и юге. Есть угроза применения авиационных средств поражения!" - предупредили в Воздушных силах ВСУ.
Взрывы в Крыму
Как сообщалось, неспокойно 21 января и в Крыму. В частности, в Севастополе раздались взрывы. Там была объявлена воздушная тревога.
Cрочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.