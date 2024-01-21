В ряде городов Кировоградской области взрывы. В части Украины раздается тревога

В Кропивницком и Александрии Кировоградской области прогремели взрывы 21 января. В шести областях Украины объявлена тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные собственного корреспондента, suspilne.media, Telegram главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича, карту тревог и Воздушные силы ВСУ.

Взрывы в Кропивнницком

Взрывы прогремели в Кропивницком.

"В Кропивницком слышны звуки взрывов", - пишет suspilne.media. Чуть позже издание сообщило еще об одном взрыве, раздавшемся в городе.

Взрывы в Александрии

По данным журналиста РБК-Украина, взрывы слышали и в городе Александрия Кировоградской области.

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович обратился к жителям региона с просьбой.

"Друзья! Тревогу не игнорируем!" - написал он в Telegram.

Тревога в шести областях Украины

На данный момент тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской областях.

"Наблюдается значительная активность вражеской тактической авиации на востоке и юге. Есть угроза применения авиационных средств поражения!" - предупредили в Воздушных силах ВСУ.

Взрывы в Крыму

Как сообщалось, неспокойно 21 января и в Крыму. В частности, в Севастополе раздались взрывы. Там была объявлена воздушная тревога.