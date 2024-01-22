По всій Україні повітряна тривога. У РФ злетів винищувач МіГ-31К

Масштабну повітряну тривогу було оголошено спочатку в Донецькій області (11:55), а потім у Києві (12:08). Далі тривога поширилась на всю територію України.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про злет винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижегородської області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" - повідомили військові.

Тривога в Україні

22 січня вибух під час тривоги пролунав у Краматорську Донецької області. Окупанти влаштували ракетний удар по місту - Соцмісто залишилося без світла, зруйнована будівля. Пізніше стало відомо, що через обстріл Краматорська загинув чоловік, його доньку поранено.

Нагадаємо, 21 січня повітряну тривогу було оголошено в частині України. Зокрема, у Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській областях. Трохи згодом її оголосили і в Запорізькій області. Про вибухи повідомлялося в Полтаві та у Кіровоградській області.