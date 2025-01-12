По всей Украине воздушная тревога из-за угрозы баллистики
Масштабную воздушную тревогу объявили в Украине 12 января. Украинцев предупредили об угрозе баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
"Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины", - говорится в сообщении.
Воздушную тревогу сначала объявили в Киеве. Это произошло в 13:56. После этого постепенно воздушная охватила другие регионы Украины.
Мониторинговые группы сообщают не только об угрозе баллистики, но и о взлете в России самолета МиГ-31К, который является носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал".
Карта воздушных тревог по состоянию на 14:05
Обстрелы Украины
Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, Россия за последнюю неделю выпустила по Украине почти 700 авиабомб и более 600 ударных дронов.
В частности, в ночь на 12 января россияне атаковали Украину 94 дронами. Силы ПВО работали в 11 областях, а именно Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой и Донецкой.
Противовоздушная оборона уничтожила 60 дронов, еще 34 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.