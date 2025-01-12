По всей Украине воздушная тревога из-за угрозы баллистики

Масштабную воздушную тревогу объявили в Украине 12 января. Украинцев предупредили об угрозе баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины", - говорится в сообщении. Воздушную тревогу сначала объявили в Киеве. Это произошло в 13:56. После этого постепенно воздушная охватила другие регионы Украины. Мониторинговые группы сообщают не только об угрозе баллистики, но и о взлете в России самолета МиГ-31К, который является носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал". Карта воздушных тревог по состоянию на 14:05