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Зеленский рассказал, сколько авиаударов нанесла РФ за неделю, и напомнил партнерам о ПВО

Киев, Воскресенье 12 января 2025 13:01
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Зеленский рассказал, сколько авиаударов нанесла РФ за неделю, и напомнил партнерам о ПВО Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия за последнюю неделю нанесла по Украине сотни авиаударов. Украина призывает партнеров реализовать принятые договоренности по ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Как отметил президент, за неделю Россия выпустила по Украине почти 700 авиабомб и более 600 ударных дронов.

Зеленский отметил важность реализовать договоренности, чтобы усилить противовоздушную оборону Украины.

"Именно поэтому важно, чтобы партнеры все же реализовали те договоренности, которые уже есть между нами. Решение саммита НАТО в Вашингтоне, а также решения, принятые на встречах в формате "Рамштайн" по ПВО для Украины, до сих пор не реализованы полностью", - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, Украина говорила с партнерами, в том числе и с США, о возможности предоставления Украине лицензий на производство систем ПВО и ракет для них. Он считает, что это возможно.

"В этом нет ничего невозможного, и это только усилит наши общие возможности гарантировать безопасность. Это именно такая сила, благодаря которой возможен длительный мир. Россия не останавливает свои войны по желанию - ее можно только принудить к миру. И частью такого принуждения должно быть достаточное количество и качество ПВО", - добавил президент.

Обстрелы Украины

Россия каждую ночь атакует Украину ударными дронами. Эта ночь не стала исключением. Оккупанты выпустили по территории Украины 94 дрона с четырех направлений.

Силы ПВО уничтожили 60 дронов. Противовоздушная оборона работала в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой и Донецкой областях. Кроме того, 34 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны.

На этой неделе вражеские войска нанесли масштабный удар по Запорожью. В результате атаки пострадали 123 человека, 13 человек погибли.

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