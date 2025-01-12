По всій Україні повітряна тривога через загрозу балістики
Масштабну повітряну тривогу оголосили в Україні 12 січня. Українців попередили про загрозу балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
"Загроза застосування балістичного озброєння по всій території України", - йдеться у повідомленні.
Повітряну тривогу спочатку оголосили у Києві. Це сталося о 13:56. Після цього поступово повітряна охопила інші регіони України.
Моніторингові групи повідомляють не лише про загрозу балістики, але й про зліт в Росії літака МіГ-31К, який є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал".
Карта повітряних тривог станом на 14:05
Оновлено о 14:26. Повітряні сили ЗСУ повідомили про відбій загрози через балістику.
Обстріли України
Як повідомив президент України Володимир Зеленський, Росія за останній тиждень випустила по Україні майже 700 авіабомб і понад 600 ударних дронів.
Зокрема, в ніч на 12 січня росіяни атакували Україні 94 дронами. Сили ППО працювали в 11 областях, а саме Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій.
Протиповітряна оборона знищила 60 дронів, ще 34 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.
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