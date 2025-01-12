Россия запустила по Украине больше 90 дронов. Как отработала ПВО

Российские войска запустили по Украине 94 дронов в ночь на 12 января. ПВО сбила две трети из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

"В ночь на 12 января 2025 года (с 18.00 11 января) противник атаковал 94 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Миллерово, Орел, Брянск, Курск", - говорится в сообщении.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 60 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов", - рассказали военные.

ПВО работала в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой и Донецкой областях.

Кроме того, 34 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны.