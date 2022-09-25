"Украина будет возвращать своих людей": в ГУР рассказали о подготовке к последующим обменам пленными

Украина продолжает работу над тем, чтобы вернуть всех своих людей из российского плена. Обменный фонд есть и постоянно пополняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя пресс-службы Главного управления разведки Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Украинцев нужно освобождать. И Украина над этим работает. И Координационный штаб над этим работает. Поэтому без перерыва, после обмена (21 сентября - ред,), после возвращения, параллельно уже идет подготовка к последующим обменам", - сказал спикер.

Юсов подчеркнул, что Украина будет возвращать всех своих людей. По его словам, обменный фонд уже есть и постоянно пополняется.

"Герои ВСУ на востоке и юге делают все возможное, чтобы пополнить обменный фонд. Украине есть о чем говорить и кого требовать вернуть", - добавил он.