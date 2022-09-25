ua ru
Вс, 25 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Украина будет возвращать своих людей": в ГУР рассказали о подготовке к последующим обменам пленными

Новина українською →
Воскресенье 25 сентября 2022 04:25
"Украина будет возвращать своих людей": в ГУР рассказали о подготовке к последующим обменам пленными Фото: В ГУР рассказали о подготовке к последующим обменам пленными (РБК-Україна)
Автор: Олег Васкив

Украина продолжает работу над тем, чтобы вернуть всех своих людей из российского плена. Обменный фонд есть и постоянно пополняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя пресс-службы Главного управления разведки Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Украинцев нужно освобождать. И Украина над этим работает. И Координационный штаб над этим работает. Поэтому без перерыва, после обмена (21 сентября - ред,), после возвращения, параллельно уже идет подготовка к последующим обменам", - сказал спикер.

Юсов подчеркнул, что Украина будет возвращать всех своих людей. По его словам, обменный фонд уже есть и постоянно пополняется.

"Герои ВСУ на востоке и юге делают все возможное, чтобы пополнить обменный фонд. Украине есть о чем говорить и кого требовать вернуть", - добавил он.

Напомним, что в рамках масштабного обмена пленными с РФ удалось освободить 215 украинских защитников.

Все детали о том, как произошел этот обмен - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины
NEWS
У Путина думают о введении военного положения, - СМИ
У Путина думают о введении военного положения, - СМИ
DAILY
Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие
Юлия Акимовакорреспондент Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие