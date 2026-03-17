Все задачи на руках. Украина получила финальные условия вступления в ЕС

10:46 17.03.2026 Вт
2 мин
О каких ключевых требованиях от Евросоюза идет речь?
aimg Константин Широкун
Фото: Юлия Свириденко (Getty Images)

Украина получила от Европейского Союза условия вступления по трем финальным переговорным кластерам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Читайте также: В 2027-м мы можем подписать договор о вступлении в ЕС: интервью с Тарасом Качкой

"Сегодня украинская делегация в Брюсселе получила от Европейского Союза условия для вступления по финальным трем переговорным кластерам", - отметила Свириденко.

По ее словам, речь идет о кластерах "Конкурентоспособность и инклюзивное развитие", "Зеленая повестка дня и устойчивое соединение" и "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности".

Так, отныне Украина имеет полный пакет условий, выполнение которых необходимо для вступления в ЕС - впервые в истории. В декабре украинская сторона получила условия - бенчмарки - по трем другим кластерам: "Основы процесса вступления в ЕС", "Внутренний рынок" и "Внешние отношения".

Фото: Украина получила полный перечень требований для вступления в ЕС (инфографика РБК-Украина)

"Мы уверенно движемся по определенному евроинтеграционному пути. Следующие шаги - успешное закрытие кластеров и подписание договора о вступлении, что станет финальным шагом к полноправному членству Украины в ЕС", - добавила Свириденко.

Она также подчеркнула, что правительство продолжит выполнять условия вступления - внедрять необходимые реформы, мероприятия и отчитываться перед ЕС. Полученный документ с условиями правительство сразу направит в Верховную Раду для совместной работы над их выполнением.

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна сделает все для подготовки вступления в ЕС до 2027 года и подчеркнул, что хочет конкретной даты.

Между тем президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что пока установить конкретную дату вступления Украины невозможно.

На вопрос, возможно ли вступить в Евросоюз до 2027 года, фон дер Ляйен ответила, что Киев находится на "хорошем пути" к членству.

