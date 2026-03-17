Все задачи на руках. Украина получила финальные условия вступления в ЕС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

"Сегодня украинская делегация в Брюсселе получила от Европейского Союза условия для вступления по финальным трем переговорным кластерам", - отметила Свириденко.

По ее словам, речь идет о кластерах "Конкурентоспособность и инклюзивное развитие", "Зеленая повестка дня и устойчивое соединение" и "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности".

Так, отныне Украина имеет полный пакет условий, выполнение которых необходимо для вступления в ЕС - впервые в истории. В декабре украинская сторона получила условия - бенчмарки - по трем другим кластерам: "Основы процесса вступления в ЕС", "Внутренний рынок" и "Внешние отношения".

"Мы уверенно движемся по определенному евроинтеграционному пути. Следующие шаги - успешное закрытие кластеров и подписание договора о вступлении, что станет финальным шагом к полноправному членству Украины в ЕС", - добавила Свириденко.

Она также подчеркнула, что правительство продолжит выполнять условия вступления - внедрять необходимые реформы, мероприятия и отчитываться перед ЕС. Полученный документ с условиями правительство сразу направит в Верховную Раду для совместной работы над их выполнением.