США в лидерах, а Украина вне топ-15 мира: аналитики "раздали" награды Олимпиады-2024

Признанные специалисты маркетинговых исследований из Nielsen Holdings обновили свой прогноз двумесячной давности. Основанная на открытых данных – результатах элитных всемирных и континентальных соревнований с 2021 года – методика позволила тамошним умникам спрогнозировать количество золотых, серебряных и бронзовых наград стран-участниц Олимпиады этого года.

Главным фаворитом аналитиков Gracenote осталась сборная США. По мнению экспертов, американские атлеты завоюют 123 медали разного достоинства на Играх-2024. Если так произойдет на самом деле, то Штаты в восьмой раз подряд выиграют медальный зачет летних Олимпиад. Хило конкурировать со США будет пытаться Китай, но тамошняя сборная уступит и по количеству "золота", и по общему результату. На третьей строчке должно финишировать Соединенное Королевство с меньшим количеством золотых наград, чем британские спортсмены завоевали в Токио.

Фото: Виртуальная таблица топ-10 сборных по медалям Олимпиады-2024 (nielsen.com)

Соединенные Штаты

Прогноз на Париж-2024: 123 медали; результат Токио-2020: 113 наград.

За 100 дней до Олимпиады Gracenote прочат сборной США на 10 медалей больше, чем на предыдущих Играх. Если американцы покорят этот рубеж, то покажут самый лучший результат со времен Лос-Анджелеса-1984. Тогда сборная Штатов не имела привычного уровня конкуренции из-за бойкота СССР и нескольких его сателлитов. В виртуальной таблице наград сборная США возьмет медали в 27-ми видах, поэтому национальный рекорд (29 видов) устоит. Легкая атлетика и плавание останутся ключами к общему успеху. Там американцы получат едва ли не половину медалей.

Китай

Прогноз на Париж-2024: 89 медалей; результат Токио-2020: 89 наград.

Стабильность – одна из привлекательных черт для Поднебесной. Вот и обновленный прогноз сулит китайским атлетам такое же количество медалей, как и в Токио три года назад. Прыжки в воду, стрельба, плавание, тяжелая атлетика, настольный теннис, спортивная гимнастика и бадминтон остаются ведущими направлениями для КНР. В общей сложности китайцам прочат медали в двух десятках видах программы. Моделируемое же количество "золота" – 35 наград – позволит конкурировать со сборной США за лидерство в итоговом медальном зачете.

Соединенное Королевство

Прогноз на Париж-2024: 66 медалей; результат Токио-2020: 64 награды.

Виртуальная таблица Gracenote отправила британцев на почетное третье место по количеству медалей. Более того, королевская сборная сможет в четвертый раз подряд завоевать более 60-ти наград на летних Играх. Британский успех в трех предыдущих случаях был обеспечен призерами минимум в двух десятках видов спорта. Аналитики подсчитали, что в 2024 году эта тенденция сохранится. Интересный факт заключается в том, что до Олимпиады в Лондоне (2012) подобную россыпь медалей британцы собирали еще до Первой мировой.

Франция

Прогноз на Париж-2024: 55 медалей; результат Токио-2020: 33 награды.

Хозяева соревнований стоят отдельного упоминания. Французская сборная, по мнению прогнозистов, существенно увеличит общее количество медалей. В частности, золотых в активе Франции будет в три раза больше, чем в Токио-2021! Если до сих пор в этом столетии местные атлеты брали награды в 15-20-ти видах программы, то дома французские спортсмены должны завоевать медали аж в 25-ти. Франции прочат лучшие Игры с 1900 года и обновление национального рекорда.

Фото: Виртуальная таблица топ-30 сборных по медалям Олимпиады-2024 (nielsen.com)

Украина

Прогноз на Париж-2024: 13 медалей; результат Токио-2020: 19 наград.

Более-менее на своем уровне в Париже должна выступить сборная Украины. Украинцы, вероятно, лишатся шести медалей по сравнению с токийской Олимпиадой. Но в условиях полномасштабной войны за независимость и 13 наград станут отличным результатом. Тем более, количество "золота" должно вырасти с одного аж до трех. Также отечественные атлеты должны положить в общую копилку 2 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Спортивные стихии украинцев будут привычными. Прежде всего успехов следует ожидать в боевых искусствах, гребле, стрельбе, плавании, фехтовании и, конечно, легкой атлетике. К примеру, Ярослава Магучих вышла на уровень ожиданий золотой награды в прыжках в высоту. Расширят аудиторию поклонники футбола и тенниса. Билеты в Париж забронировали первая в истории олимпийская футбольная команда и первая ракетка Украины Элина Свитолина.