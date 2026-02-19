Все там будут: Трамп посоветовал странам "не хитрить" по поводу Совета мира

По словам американского президента, Совет мира является уникальной структурой с точки зрения власти и престижа, ведь в его состав входят "величайшие мировые лидеры".

Трамп подчеркнул, что ранее ничего подобного в истории не существовало.

Он также отметил, что большинство стран присоединились к Совету очень быстро. Относительно тех, кто еще не сделал этого, президент США высказался достаточно категорично.

"Некоторые немного хитрят. Это не работает. Со мной нельзя хитрить. Но они все присоединяются, все. С несколькими странами, которых мы на самом деле не хотим видеть из-за создаваемых ими проблем, мы разберемся отдельно", - подчеркнул Трамп.