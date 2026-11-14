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Вселенная вдвое старше, а темная материя не нужна: сенсационная теория ученых

08:11 14.11.2026 Сб
3 мин
aimg Ольга Завада
Ученые заявили, что Вселенной может быть почти 27 миллиардов лет (изображение: РБК-Украина)

Ученые из Университета Оттавы представили новую космологическую модель, согласно которой возраст Вселенной составляет 26,7 миллиарда лет. Теория не нуждается в существовании темной материи и темной энергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на научное исследование, опубликованное в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Новая модель без темной материи: что предлагают учёные?

Десятилетиями ученые пытались найти доказательства существования темной материи и темной энергии, однако ни одна из этих субстанций так и не была обнаружена напрямую.

Стандартная космологическая модель, известная как ΛCDM, также начинает подвергаться сомнению из-за открытия чрезвычайно массивных галактик в ранней Вселенной.

Команда исследователей из Университета Оттавы в составе Раджендры Гупты и Николаоса Самараса протестировала альтернативную концепцию под названием CCC+TL (covarying coupling constants plus tired light).

Вместо невидимых составляющих модель предполагает, что эффекты темной материи и энергии вызваны эволюцией фундаментальных констант, управляющих взаимодействием сил и частиц.

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Успешные тесты и соответствие наблюдениям

Авторы исследования модифицировали уравнение Эйнштейна и Фридмана, разработав новые математические инструменты для проверки теории.

Результаты показали высокую согласованность с ключевыми астрономическими данными.

Как именно?

  • Прогнозы по количеству водорода, гелия и других легких элементов, сформированных после Большого взрыва, совпали со стандартной моделью.

  • Данные космических хронометров подтвердили расчет скорости расширения Вселенной.

  • Анализ базы данных SPARC для 175 галактик продемонстрировал способность модели воспроизводить кривые вращения без привлечения темной материи.

Кроме того, анализ столкновения скопления галактик Шар показал, что дополнительный гравитационный эффект в новой модели следует за самими галактиками, а не за горячим рентгеновским газом. Ученые убеждены, что это важное доказательство концепции.

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Почему ранние галактики больше не являются загадкой?

Новая концепция решает одну из самых больших проблем современной астрофизики - появление огромных, зрелых галактик на чрезвычайно ранних этапах развития космоса.

В стандартной модели возраст Вселенной во время космического рассвета оценивался примерно в 300 миллионов лет, что слишком мало для формирования таких объектов.

По расчетам модели CCC+TL, в тот же момент красного смещения возраст Вселенной составил около 4,6 миллиарда лет. Это дополнительное время позволило галактикам вырасти примерно в 12 раз больше по размеру и массе, чем предполагает стандартная теория.

Следующим этапом проверки этой теории станет программа GLIMPSE с участием космического телескопа Джеймса Уэбба. Она будет искать галактики с рекордно высоким красным смещением.

Если такие объекты обнаружат в периоде ранней Вселенной, когда по стандартной модели еще не было достаточно времени для их формирования, это станет весомым аргументом в пользу альтернативной теории.

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