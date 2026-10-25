ua en ru
Вс, 25 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Не внеземной разум: James Webb объяснил аномальный тепловой след в космосе

08:11 25.10.2026 Вс
2 мин
aimg Ольга Завада
Не внеземной разум: James Webb объяснил аномальный тепловой след в космосе JWST опроверг существование сфер Дайсона (фото: NASA)
Додати як бажане джерело в Google

Космический телескоп James Webb проверил две звезды, которые считали возможными кандидатами в сферы Дайсона - гигантские конструкции для сбора звездной энергии. Признаков внеземных технологий не нашли, а наблюдения привели ученых к другому астрономическому открытию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Futura.

Поиск теплового следа внеземных технологий

Концепцию сфер Дайсона в 1960 году предложил физик Фримен Дайсон.

Она гласит: согласно законам термодинамики, любая высокоразвитая технологическая конструкция, поглощающая свет звезд, должна переизлучать остаточное тепло в виде избыточного инфракрасного излучения.

В рамках проекта Hephaistos ученые из Уппсальского университета в Швеции проанализировали архивные данные о почти 5 миллионах звезд Млечного Пути.

Благодаря этому удалось выделить несколько десятков объектов с подозрительным избытком среднего инфракрасного света. Две самые перспективные звезды - кандидаты D и E - решили подробно изучить с помощью телескопа Webb.

Читайте больше: Сигнал из абсолютной пустоты: астрономы обнаружили загадочную аномалию в космосе

Неожиданное раскрытие космической аномалии

Полученные спектральные данные по орбитальной обсерватории опровергли гипотезу об искусственных мегаструктурах.

Оказалось, что источником избыточного тепла были не сами звезды или объекты вокруг них, а другие космические тела, расположенные на заднем плане прямо за ними.

Какие именно?

Кандидат D оказался далекой галактикой, избыточная температура которой вызвана разогретыми пылевыми облаками вокруг супермассивной черной дыры.

Кандидат E оказался фоновой галактикой с очень высоким темпом звездообразования.

Оба типа галактик естественно излучают именно тот спектр инфракрасного света, который астрономы надеялись приписать инопланетным сферам Дайсона.

Не пропустите: Не только ИИ и ядерный конфликт: ученые назвали 17 главных угроз человечеству

Новый этап в поиске техносигнатур

Несмотря на опровержение наличия сфер Дайсона у исследуемых звезд, ученые отмечают важность полученного опыта. Наблюдение позволило открыть две интересные далекие галактики и отработать методики разделения наложенных источников света.

Разработанные алгоритмы помогут отделять естественный "галактический шум" от потенциальных искусственных сигналов во время будущих обзоров неба с помощью телескопа Webb и последующих инфракрасных миссий.

На этом этапе заседание существования внеземных технологий не получило научного подтверждения.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ученые Астрономы
Новости
Иран заявил о готовности открыть Ормузский пролив, но есть условие
Иран заявил о готовности открыть Ормузский пролив, но есть условие
Аналитика
Громоотвод для Зеленского. Что сделал Корецкий за 100 дней в Кабмине и кто им недоволен
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Громоотвод для Зеленского. Что сделал Корецкий за 100 дней в Кабмине и кто им недоволен